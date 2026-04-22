DNPA decomisa 5 kilos de supuesta cocaína y detiene a individuo en La Ceiba

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), decomisó cinco kilos de supuesta cocaína y detuvo a un individuo en La Ceiba, Atlántida.

Mediante una operación coordinada con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Unidad Departamental de Policía #1 (UDEP-1), se ejecutó un allanamiento de morada que dejó como resultado la detención de una persona del sexo masculino originario de Gracias a Dios, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La acción policial se desarrolló en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras en la colonia Carmen Elena de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, luego de obtener la respectiva convalidación judicial que permitió la intervención legal del inmueble.

Durante el desarrollo del operativo, equipos especializados antidrogas ingresaron a la vivienda identificada, logrando ubicar evidencia constitutiva de delito como resultado de labores de inteligencia y seguimiento previo.

Como resultado, se decomisaron cinco paquetes rectangulares conteniendo en su interior supuesta cocaína, equivalente a aproximadamente a cinco kilos, así como un teléfono celular, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo.

Esta acción operativa representa un golpe directo a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, ya que permite sacar de circulación una cantidad significativa de estupefacientes destinados a su comercialización y distribución en diferentes sectores, generando un impacto positivo en la seguridad de la población.

La evidencia decomisada será sometida a los análisis forenses respectivos para determinar su pesaje exacto y pureza así como el sujeto detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional afianza su compromiso de continuar ejecutando operaciones contundentes contra el narcotráfico, fortaleciendo la seguridad ciudadana y contribuyendo al debilitamiento de estructuras criminales en el territorio nacional. (RO)

Decomisos de Cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Cortés -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos

3.– Pavana, Choluteca -19 de febrero- 82 kilos

4.– Guasaule, Choluteca -4 de marzo- 170 kilos