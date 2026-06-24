DNPA asegura tres plantaciones de supuesta coca y estructura rústica en Colón

Colón – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con el apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF-GOET), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través del Escuadrón Móvil de Intervención, y equipos de inteligencia policial, ejecutó una operación de alto impacto en una zona montañosa de Río de Oro, municipio de Iriona, departamento de Colón, donde fueron aseguradas tres plantaciones con arbustos de supuesta hoja de coca y una estructura rústica presuntamente utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico.

– La operación permitió el aseguramiento de tres plantaciones aledañas con aproximadamente 49 mil arbustos de supuesta hoja de coca y una estructura rústica vinculada al almacenamiento de insumos químicos.

La acción se desarrolló mediante allanamiento y registro de morada autorizado judicialmente. Durante la intervención, los agentes inspeccionaron una estructura construida de madera y lámina de zinc, la cual, de acuerdo con las investigaciones, era utilizada para el almacenamiento de insumos químicos y otros materiales empleados para el mantenimiento de los cultivos ilícitos localizados en la zona.

Como resultado de las diligencias, los equipos antidrogas ubicaron una primera plantación con una extensión aproximada de dos manzanas de terreno, contabilizando alrededor de 14 mil arbustos de supuesta hoja de coca. El cultivo se encontraba a escasos 30 metros de la estructura intervenida.

Posteriormente, los agentes localizaron una segunda plantación con una extensión de tres manzanas y un estimado de 21 mil arbustos de supuesta coca, así como una tercera plantación de dos manzanas que albergaba aproximadamente 14 mil plantas adicionales, todas con características similares y una altura promedio de 1.5 metros.

En total, la operación permitió el aseguramiento de aproximadamente 49 mil arbustos de supuesta hoja de coca distribuidos en siete manzanas de terreno y la localización de una estructura rústica, constituyéndose en un fuerte golpe contra las estructuras dedicadas a la producción de drogas en el litoral atlántico del país.

Estas acciones representan un importante avance en la lucha contra el narcotráfico, ya que se evita la proliferación de estos cultivos ilícitos, que al ser establecidos generan graves afectaciones al medioambiente mediante la deforestación de áreas boscosas, el uso de insumos y precursores químicos para el mantenimiento de las plantaciones, así como la contaminación de suelos y fuentes de agua que abastecen a comunidades aledañas ubicadas en estas zonas montañosas.

Asimismo, durante el procedimiento se fijaron diversos indicios de interés investigativo y se extrajeron seis muestras vegetales de las plantas que serán sometidas a análisis forenses para confirmar científicamente su composición, conforme a los protocolos establecidos por la ley para coordinar posteriormente su erradicación y destrucción. JS