DNLC destaca apoyo de agencias internacionales y anuncia certificación de personal

Tegucigalpa- El director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC), Ever Danilo Mejía, destacó la amplia disposición de colaboración que existe actualmente por parte de agencias internacionales de seguridad y justicia para fortalecer las capacidades operativas del Ministerio Público y sus dependencias.

“Hay una gran disposición de colaboración”, afirmó Mejía, al señalar que se han sostenido conversaciones sobre programas de capacitación, acceso a tecnología, operaciones conjuntas e intercambio de información con organismos como el FBI, la DEA y el DHS, entre otras agencias estadounidenses.

“En los años de servicio que tenemos nosotros, nunca había escuchado de ellos una disposición tan grande a colaborar, específicamente con el Ministerio Público”, expresó el funcionario.

Asimismo, anunció que el Ministerio Público llevará a cabo un proceso de certificación de su personal como parte de una estrategia orientada a fortalecer la credibilidad institucional y garantizar la idoneidad de los servidores públicos.

Seguidamente, Mejía explicó que estos procedimientos no deben percibirse como acciones aisladas ni generar temor entre los funcionarios sometidos a evaluación, ya que forman parte de prácticas comunes en instituciones modernas y transparentes.

“En los países desarrollados y aquí en Honduras desde hace mucho tiempo se está estableciendo esto. La gente tiene que dar cuentas de cómo vive y qué hace, mediante evaluaciones psicométricas y otros mecanismos de control”, indicó.

El director de la DNLC subrayó que la certificación debe entenderse como un proceso normal y permanente que permitirá mejorar el desempeño institucional y fortalecer la confianza ciudadana.

“Con esto vamos a lograr la continuidad para que todos se desempeñen de la mejor manera posible en sus ocupaciones. Tenemos que tener la certeza de que las personas con las cuales trabajamos en equipo son las más idóneas para cada uno de los puestos”, concluyó.LB