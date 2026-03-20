DLCN interviene mercados de Tegucigalpa por vinculación al tráfico de drogas

Tegucigalpa – La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico realizó operativos en al menos siete mercados de las capitales gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, identificados como puntos de distribución de drogas.

Entre los mercados intervenidos se encuentran San Isidro, Galindo, Las Américas, Belén, Álvarez, Colón y San Pablo, donde investigaciones de inteligencia habían detectado la presencia de estructuras dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.

Las autoridades detallaron que se espera que durante las acciones se logré la recolección de indicios, la incautación de drogas y otras sustancias prohibidas, así como el decomiso de evidencia relacionada con actividades de narcomenudeo que afectan directamente la seguridad de la población.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan desarticular redes criminales en puntos estratégicos de comercio, reforzando la vigilancia y la protección de la ciudadanía. LB