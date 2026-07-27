Djokovic y Sabalenka serán pareja en el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos

Washington – La bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic son el gran reclamo del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, que este año no cuenta con el español Carlos Alcaraz, según anunció este lunes la organización.

Por segundo año consecutivo, el torneo busca atraer a la grandes estrellas del circuito, poco habituales en este torneo, con un formato de dos días de competición en la semana previa al cuadro principal, partidos rápidos y un millón de dólares en juego.

Repiten los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, los grandes especialistas del dobles mixto, que ganaron la final de 2025 a la polaca Iga Swiatek y al danés Casper Ruud, que también volverán a competir juntos en esta edición.

Asimismo, entre otras, destacan las parejas formadas por la kazaja Elena Rybakina y el estadounidense Taylor Fritz, los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev, y el alemán Alexander Zverev y la estadounidense Taylor Townsend.

También formarán pareja los japoneses Naomi Osaka y Kei Nishikori, a pocas semanas de la retirada de este último en el Abierto de Japón.

Alcaraz y la británica Emma Raducanu fueron uno de los principales reclamos de la edición de 2025, aunque cayeron en primera ronda ante la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper, eventuales semifinalistas y que también repiten este año.

El murciano, sin embargo, que volverá a la competición el mes que viene en Cincinnati tras recuperarse de una lesión en la muñeca que sufrió en abril, no figura entre los participantes anunciados en el dobles mixto de este año. EFE