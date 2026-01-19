Djokovic se apresura hacia segunda ronda

Redacción deportes – Novak Djokovic, convencido de que en buen estado físico es «capaz de ganar a cualquiera», aceleró hacia la segunda ronda del Abierto de Australia con un triunfo rápido, en tres sets (6-3, 6-2 y 6-2), frente al español Pedro Martínez, resignado a la superioridad de su rival casi desde el principio.

No tenía precedentes en el circuito el enfrentamiento que echó el cierre a la segunda jornada del primer Grand Slam del curso, a pesar de que tanto el español como el serbio tienen ya una dilatada carrera en el tenis profesional. Fue un visto y no visto para el valenciano, que se quedó sin lograr alcanzar el segundo tramo del torneo por quinta vez en su sexta presencia en Melbourne.

Sabe el actual número cuatro del mundo que a sus 38 años no está para alcanzar en plenitud los tramos últimos de partidos a cuatro o cinco sets, exigentes, y en temperaturas tan altas como las de Australia en la actualidad. Por eso, tal y como ha reconocido una y otra vez, apura sus opciones con cierta premura, con el menor desgaste posible. El tránsito por el cuadro de un Grand Slam es largo. Y especialmente a cinco sets. Ante Pedro Martínez solventó el compromiso en dos horas.

Por eso, aunque su estado era una incógnita tal y como evidenció su retirada del torneo de Adelaida, hace una semana, a causa de su situación física y por lo que ha dejado entrever en sus sesiones de entrenamiento en Melbourne, alguna cancelada al poco de empezar por las molestias, no hizo concesiones en ningún momento. Aunque Djokovic no sea el de algunos años atrás, no demasiados, está lejos de las prestaciones de Pedro Martínez, ahora 71 del mundo y que llegó a ser el 36 en febrero del 2024, el más alto hasta ahora.

El español, de 28 años, solo cuenta con un título, en Santiago, el 2022. A años luz de los 101 con los que cuenta el historial del serbio, el que más grandes, veinticuatro, ha logrado en la historia del tenis. No será el que fue, pero es el cuarto del mundo y su tenis da aún para mucho.

El diez veces campeón en Australia se situó en segunda ronda por decimonovena vez en sus veintiuna presencias en el Melbourne Park. Lleva en su mochila 81 participaciones en torneos del Grand Slam; ya ha igualado a Roger Federer y al español Feliciano López como los jugadores con más presencia en los grandes torneos.

Asume el serbio que casi no le alcanza para competir de tú a tú a Alcaraz y a Sinner, dominadores del circuito aunque en el pasado año fue capaz de eliminar al español en cuartos de final aunque después se retiró, lesionado, en el choque contra Alexander Zverev.

Djokovic, que no cedió su saque en ningún momento a Pedro Martínez, persigue su vigésimo quinto Grand Slam. Australia, que se le da especialmente bien, es un nuevo intento. En los tiempos recientes se queda en puertas. Se estancó en semifinales de los cuatro torneos del Grand Slam del 2025. Con 38 años y 255 puede erigirse en el jugador de más edad en ganar un título individual masculino del Grand Slam.

Transita por el lado del vigente campeón Novak Djokovic. Está en el camino del italiano Jannik Sinner con el que ha perdido en los compromisos recientes que ha disputado. Aún así, ya está en segunda ronda y se medirá con el italiano Francesco Maestrelli que previamente venció al francés Terence Atmane por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1 y 6-1. EFE