Djokovic renuncia al Másters 1.000 Miami por una lesión en el hombro

Washington.- El serbio Novak Djokovic renunció a participar en el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) que empezará el próximo miércoles por una lesión en el hombro derecho, según informó la ATP.

Djokovic, de 38 años, venía de disputar el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde llegó a la cuarta ronda en el cuadro individual y a segunda en el dobles.

El tenista, finalista el año pasado en Miami, perderá la tercera posición del ranking ATP al no poder defender esos puntos.

Djokovic es seis veces campeón del Masters 1.000 de Miami. EFE/ir