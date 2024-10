Djokovic: «Creo que la muñeca estará bien para el Abierto de Australia»

Redacción deportes.- El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, cayó ante el australiano Alex de Miñaur en la United Cup por un doble 6-4 y se quejó de dolor en la muñeca derecha, de la que fue tratado, aunque se mostró optimista para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

«Espero que no sea grave. Pero sí, sucedió en el calentamiento antes del partido. Básicamente recibí un tratamiento constante antes del partido, durante el partido y después del partido tratando de abordar el problema que estoy enfrentando hoy de la mejor manera posible», dijo Djokovic tras el encuentro.

«No es la primera vez que me enfrento a este tipo de circunstancias en un nivel tan alto del tenis profesional. Conozco el deporte profesional en general, estas cosas suceden», indicó Djokovic que relativizó la importancia de la dolencia.

«Creo que no es una preocupación importante porque aún así logré terminar el partido y logré jugar bien, aunque tal vez no me sentía al cien por cien. Pero aún así me permitió terminar el partido», dijo el número uno del mundo que ya piensa en el siguiente encuentro. «Espero tener tiempo suficiente para recuperarme. El partido del jueves contra Australia será por la tarde así que tenemos más tiempo».

«Estaré bien para Australia. Tuvo un gran impacto sobre todo con el golpe de derecha y el servicio. No quiero restar mérito a la victoria de De Miñaur al que quiero felicitar. Yo ya estoy pensando en Melbourne», añadió Djokovic.

«Sabía que no estaría al cien por cien física y mentalmente en la primera semana de la temporada. Todo es parte de la preparación para el Abierto de Australia que es donde quiero rendir al máximo», subrayó el tenista serbio. EFE/ir