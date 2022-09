Djokovic confirma problemas en la muñeca

Londres – El serbio Novak Djokovic confirmó que ha atravesado problemas de muñeca en los últimos días y que le afectaron en su derrota contra Felix Auger-Aliassime.

Djokovic, que cayó en dos sets contra Auger-Aliassime dejando a Europa al borde de la derrota, dijo en rueda de prensa que ha sufrido problemas en la muñeca derecha los últimos «cuatro o cinco días», pero que lo había podido mantener bajo control.

«Los dos partidos de ayer me han pasado factura. Hoy no ha sido fácil. No he podido sacar ni tan rápido ni tan preciso como me hubiera gustado. Me ha afectado todo el partido. Él ha servido muy bien, tampoco quiero quitarle mérito a su victoria. Ha estado espectacular, con un gran servicio y muy seguro desde atrás», añadió Djokovic.

El de Belgrado anunció que su intención es jugar en Tel Aviv la semana que viene, después en Astaná y el Masters 1,000 de París-Bercy, para conseguir los puntos suficientes para clasificarse para las Finales ATP de Turín, donde necesita estar únicamente entre los 20 mejores de la ‘Race’ al ser campeón de un Grand Slam. AG