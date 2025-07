Djokovic cancela el entrenamiento previo a semifinales

Londres.– El serbio Novak Djokovic canceló el entrenamiento previo a las semifinales que disputará este viernes contra Jannik Sinner.

Djokovic tenía dos horas programadas esta mañana para entrenar en las pistas del Aorangi Park, pero no apareció.

Pese a unas primeras informaciones que parecían indicar que se ejercitaría que sí lo haría, ya por la tarde, los medios serbios presentes en Wimbledon confirmaron que Djokovic no se presentaría, aumentando la especulación sobre su estado físico.

El serbio sufrió una fea caída a dos puntos de acabar el partido contra Flavio Cobolli, pero pudo sentenciarlo y ofreció optimismo cuando habló del problema.

«Ha sido un resbalón feo, pero pasa en hierba, aunque aún no me había caído este año. Tienes que tener cuidado, porque si deslizas y tienes un movimiento agresivo, te puedes caer. Ha pasado en un momento raro, pero he sido capaz de ganar. Lo voy a mirar con mi fisio y espero estar bien en dos días». EFE/ir