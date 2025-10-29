Divulgación de audios golpea más la inestabilidad de los órganos electorales, señala Fátima Mena

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, señaló este miércoles que la divulgación de audios entre una consejera Cossette López y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, golpea más las autoridades electorales.

“Esto viene a golpear un poco más la inestabilidad que se vive en las autoridades electorales y los riesgos que implica este tipo de situaciones a 33 días de las elecciones”, dijo Mena.

Este miércoles, el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, divulgó un supuesto audio de conversación entre Cossette López y Tomás Zambrano para alterar los resultados de las elecciones generales.

Mena opinó que le sorprende que el Ministerio Público inicie investigaciones sobre este caso alrededor de audios, y no aplique la misma celeridad en el video de Carlos Zelaya y el audio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la diputada Isis Cuellar.

Indicó que esta es una situación seria y delicada, y que debe abordarse con el cuidado y el profesionalismo del caso.

Sostuvo que el Ministerio Público debe acreditar la responsabilidad de la autenticidad de los audios y probarlo a través de pericias.

Finalmente, expresó que está de acuerdo con el Partido Nacional en no confiar en la institucionalidad local por las actuaciones sesgadas del Ministerio Público. AG