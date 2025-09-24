Diunsa y Marathón presentan el escudo del centenario y anuncian agenda oficial de celebración

San Pedro Sula – Diunsa y el club deportivo Marathón compartieron un momento histórico con miles de aficionados en la tienda de San Fernando, donde se presentó el escudo conmemorativo del centenario del club y se dio a conocer la agenda oficial de actividades que marcarán esta celebración tan esperada por la familia verdolaga.

Con este evento, Diunsa reafirmó su compromiso con el deporte nacional y con una de las instituciones más emblemáticas del fútbol hondureño.

Fundado el 25 de noviembre de 1925, el Ccub deportivo Marathón es el equipo más antiguo del país, y en este 2025 celebra 100 años de historia, gloria y tradición.

Durante la presentación, se anunció el lanzamiento oficial de la camisa conmemorativa del centenario, que se realizará el 30 de octubre, en un evento especial dirigido a los hinchas y medios de comunicación. Esta camiseta representa el orgullo, legado y pasión de generaciones enteras de aficionados.

Asimismo, se compartió el calendario oficial de actividades que enmarcarán esta celebración única.

El 8 de noviembre se llevará a cabo una fiesta bailable organizada por Gama en el Colegio de Ingenieros, y un concierto de Pepo junto a la Súper Banda Los Gedientos, directamente desde Argentina, organizado por La Furia Verde.

El 14 de noviembre, a las 7:00 de la noche, se disputará el esperado partido del centenario en el estadio Morazán, frente al club Pachuca de México, en una noche que promete ser inolvidable para los seguidores del monstruo verde.

Al día siguiente, el 15 de noviembre, se celebrará una misa de acción de gracias en la iglesia San Vicente a las 6:00 de la noche, seguida por una cena de gala en el Hotel Intercontinental, donde se galardonará a las leyendas del club.

Finalmente, el 25 de noviembre, a la medianoche, se llevará a cabo una alborada en la Plaza de las Banderas, con la que se dará cierre oficial a esta histórica celebración.

Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón, expresó: “El centenario de nuestro club es una fecha que quedará marcada en la historia del fútbol hondureño. Estamos orgullosos de compartir con nuestra afición una agenda de actividades inolvidables que honran nuestra trayectoria y fortalecen nuestra identidad. El gran partido del centenario frente al Club Pachuca será un momento histórico para toda la familia verdolaga, y cada uno de los eventos que hemos preparado reflejan el legado, la pasión y la fuerza de este club que ha unido generaciones.”

Mientras que Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, comentó: “Nos llena de orgullo acompañar al Club Deportivo Marathón en esta histórica celebración. Hoy no solo develamos el escudo del centenario, también presentamos la agenda oficial de actividades que marcarán estos 100 años de pasión verdolaga. Para Diunsa, este tipo de alianzas reflejan nuestro compromiso con el deporte y con la gente que vive su pasión intensamente.”

Diunsa y el Club Deportivo Marathón reafirman su compromiso de seguir compartiendo momentos únicos que enaltecen la pasión por el fútbol y celebran la grandeza de 100 años de historia verdolaga.