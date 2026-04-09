Diunsa se consolida en el Top of Mind de tiendas por departamento en Honduras

San Pedro Sula – Diunsa se posicionó nuevamente en el primer lugar en el Top of Mind de la categoría de tiendas por departamento en Honduras, de acuerdo con el estudio presentado por la revista regional Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan.

–La Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan presentaron los resultados del estudio Top of Mind 2026, en el que Diunsa también destaca en la categoría de tiendas electrónicas.

En el evento TOM 2026 que se llevó a cabo en esta ciudad, Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercado recibió el reconocimiento por este importante logro.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este legado de 50 años en el mercado hondureño, contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas. Seguiremos ampliando nuestra presencia y acercándonos cada vez más a nuestros clientes.” expresó Faraj.

En el marco de la presentación de resultados de TOM 2026, Mario Alejandro Faraj recibió el reconocimiento “Protagonistas del Mercadeo”, por su labor en el fortalecimiento de la marca Diunsa.

Adicionalmente, en esta edición del estudio, Diunsa destacó también en la categoría de tiendas electrónicas, evidenciando un crecimiento relevante en este segmento y la consolidación de su oferta en diferentes formatos de negocio.

Es la decimoprimera edición consecutiva del estudio TOM que presenta a las marcas líderes en recordación en la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.