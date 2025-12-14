Diunsa renueva su compromiso con Teletón

San Pedro Sula – Diunsa renovó el compromiso que mantiene desde hace 38 años con la Fundación Teletón, con la donación de 600 mil lempiras; demostrando una vez más su propósito de contribuir con el bienestar de las familias hondureñas.

La entrega del donativo se realizó en Diunsa Pedregal y contó con la presencia de la directora de comunicación corporativa y sostenibilidad, Elisa Pineda; presidenta de Fundación Diunsa, Diana Faraj; gerente de mercadeo, Mario Faraj; así como de ejecutivos de la empresa, de la Fundación Diunsa, y un grupo de niños que forman parte del programa de becas para hijos de colaboradores de Diunsa, quienes apoyan con esta y otras iniciativas sociales.

“Nuestro propósito de contribuir al bienestar de las familias hondureñas nos guía siempre, por eso nos llena de alegría ser parte de esta gran obra de amor”, expresó Elisa Pineda durante el acto.

Mario Alejandro Faraj fue la voz que anunció el donativo y expresó su agradecimiento a los clientes de esta empresa por su preferencia a lo largo de más de 49 años.

El respaldo a Teletón se enmarca en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad de Diunsa, alineados con su propósito institucional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta contribución, Diunsa reafirma su vocación de servicio y su compromiso de seguir trabajando por un país con más oportunidades y mejor calidad de vida para todos.