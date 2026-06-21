Distrito Central mantiene niveles bajos en las represas pese a las recientes lluvias

Tegucigalpa – El director del Sistema de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónes, advirtió que la situación del abastecimiento de agua en Tegucigalpa continúa con complicaciones, debido a la escasa recuperación de las represas que suministran el vital líquido a la capital.

El funcionario recordó que desde el 16 de junio se implementó un nuevo esquema de distribución, mediante el cual los capitalinos reciben agua únicamente una vez por semana.

“Hemos logrado en el transcurso del mes que ha llovido en algunos sectores, especialmente en la cuenca de Guacerique, que Los Laureles tenga una recuperación, pero apenas de un 2 % en el transcurso de un mes, así que no es tan representativo”, señaló.

Quiñónes explicó que la situación es más preocupante en la represa La Concepción, la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, al estar en un nivel del 39% que consideró como «alarmante».

Además, indicó que los pronósticos climáticos no favorecen una recuperación rápida de los embalses para Julio y agosto, por lo que serán meses con promedios de precipitaciones bajos.

Ante la crisis, la Alcaldía mantiene un operativo con más de 90 camiones cisterna para abastecer a los barrios y colonias más afectados.

El funcionario también informó que se está recurriendo al uso de pozos privados para complementar el suministro.

Sobre el panorama para el próximo año, Quiñónes fue enfático al señalar que la situación podría agravarse si no se registran lluvias abundantes en los próximos meses.

“Si en septiembre y octubre no tenemos un fenómeno particular que nos alimente en cantidades importantes de agua las represas, se nos complica para 2027”, concluyó el miembro de la municipalidad.