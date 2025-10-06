Distribución de maletas electorales será por medio de transporte pesado

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un llamado público para que empresas interesadas participen en la licitación del servicio de transporte pesado destinado a la distribución y retorno de maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales esenciales para las elecciones generales del 30 de noviembre.

– La recepción y apertura de ofertas se realizará de manera pública el 13 de octubre de 2025 a las 2:00 p.m., en las instalaciones del Edificio del CNE en Barrio San Felipe, Tegucigalpa.

El financiamiento para esta contratación proviene íntegramente de fondos nacionales y se regirá por el Presupuesto Especial para Elecciones Generales 2025, Decreto Legislativo No. 42-2025, así como por las leyes vigentes en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado.

El objetivo principal es asegurar que todo el material electoral llegue de manera segura y eficiente a los centros de votación y sea retornado correctamente tras la jornada electoral.

Las empresas interesadas podrán obtener los documentos del procedimiento a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) por correo electrónico o consultando la información disponible en los portales oficiales HonduCompras y del CNE.

