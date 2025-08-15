Distractor del gobierno ante las grandes acusaciones de la fiscal general de EEUU es una falta de respeto: Marlon Lara

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, acusar a la oposición de algo que se puede percibir como un distractor que está utilizando el gobierno ha sido percibido por el pueblo como una falta de seriedad de parte de las personas que están haciendo esta acusación.

Lara señaló que solo es de ver los comentarios que dejan los hondureños en las redes sociales, donde muchos están haciendo memes de la narrativa que está haciendo el gobierno.

El parlamentario considera que si hay alguna intención contra el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) o contra cualquier alto funcionario es repudiable y condenable, pero que más condenable y repudiable que estén inventando una narrativa usando al sector de la oposición.

En tal sentido, Lara considera que “este es un distractor que está utilizando el gobierno ante las grandes acusaciones que está siendo la fiscal general de Estados Unidos (Pam Bondi) donde acusa a Venezuela de estar pagando a varios gobiernos de Centroamérica por utilizar el espacio aéreo y poder pasar la droga desde Venezuela o desde Latinoamérica hacia Estados Unidos”, afirmó.

Agregó que desde la oposición repudian y condenan cualquier acto violencia contra el presidente o contra cualquier funcionario que gobierna, pero que los llaman a que sean más serios y que nos están acusando a la oposición de algo que no tiene nada que ver.

“Si hay algún acto que investigar, que lo hagan las instituciones del Estado, pero eso le quita más seriedad a esas narrativas que ellos han inventado, porque la oposición no tiene absolutamente nada que ver con este tema”. VC