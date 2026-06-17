Disputas por venta de drogas y control territorial detonan recientes masacres en Honduras, según la Policía

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras vinculó de manera directa las recientes muertes múltiples registradas en el país con la cruenta lucha que mantienen diversas estructuras criminales por el control de territorios y la comercialización de sustancias alucinógenas.

En una entrevista concedida a medios radiales, el comisionado Wilber Mayes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, lamentó el luto que embarga a la población y detalló las líneas de investigación que manejan las autoridades ante esta ola de violencia.

De acuerdo con el portavoz policial, la competencia por establecer puntos de venta clandestinos de droga es el principal detonante de los hechos de sangre. Como ejemplo reciente, Mayes se refirió al ataque armado perpetrado en El Porvenir, Atlántida, el cual dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y tres hombres heridos.

«Este hecho está vinculado a la estructura criminal de ‘Los Grillos’ en pugna con la MS (Mara Salvatrucha), quienes están peleando territorios por un punto de venta de droga clandestina que tenían en la zona», explicó el comisionado.

El funcionario advirtió que muchas personas recurren al microtráfico como una vía rápida para subsistir en el día a día; sin embargo, enfatizó el enorme peligro que esto representa: «No saben en lo que se están metiendo al vincularse a estructuras criminales que en su momento les van a pasar factura, y esa factura es perder la vida».

Otro de los flagelos que mantiene en alerta a las autoridades es la vulnerabilidad de la juventud y la niñez. Al ser consultado sobre los asesinatos de menores de 16 y 17 años ocurridos en la colonia Villanueva, Mayes denunció las tácticas de presión que ejercen los grupos delictivos.

El comisionado policial señaló que, en muchos casos, los menores se resisten a participar debido a que se encuentran estudiando de manera responsable, una negativa que las bandas criminales castigan incluso con la muerte.

Ante este escenario, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecuta estrategias operativas y de investigación técnico-jurídica en coordinación con el Ministerio Público para capturar a los responsables y evitar la impunidad.

Asimismo, por instrucción de la Presidencia de la República, se mantiene un despliegue conjunto con las Fuerzas Armadas en zonas críticas. Mayes confirmó que las operaciones de intervención no van a parar en los departamentos de Colón y Yoro, donde se combate frontalmente a agrupaciones como el denominado «Cartel del Diablo».

El director de comunicaciones adelantó que las investigaciones en torno a una de las peores tragedias recientes, donde perdieron la vida 20 compatriotas, muestran avances significativos.

Las autoridades ya tienen plenamente identificados y ubicados a los presuntos sospechosos de participar de forma directa en este crimen, por lo que se prevé su captura en las próximas horas. JS