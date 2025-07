Disney presenta sus próximos estrenos que destacan con regreso de ‘Avatar’ y ‘Zootopia 2’

Nueva York – Disney presentó este martes ante la prensa en Nueva York las principales producciones que se esperan para el otoño, entre las que destacan la siguiente entrega de la saga ‘Avatar’, la secuela de ‘Zootopia’ y la película biopic sobre Bruce Springsteen, interpretado por Jeremy Allen White.

Películas para todos los gustos

La presentación de ‘Ella McCay’, que se estrenará el próximo 12 de diciembre, contó con la presencia de Jamie Lee Curtis, interpretando el papel de la madre de la protagonista en esta comedia en la que la vida profesional de la joven chocará con la familiar.

Curtis expresó su entusiasmo por haber trabajado con el director de esta cinta, James L. Brooks, conocido por la película ‘As Good as It Gets’ (1997). Además, la película cuenta con un reparto formado por estrellas de la talla de Woody Harrelson y otras celebridades más jóvenes y que se están haciendo un hueco en la industria, como Emma Mackey y Ayo Edebiri.

En la presentación, Curtis y Brooks bromearon sobre los momentos graciosos de la película y cómo el director «arruinaba las tomas» con su risa y hablaron de la amistad que ambos entablaron gracias a esta, a pesar de que Curtis le aseguró que «no le gustaba que le dirigieran».

Por otro lado, Jeremy Allen White interpreta al jefe (o ‘The Boss’), como en muchas ocasiones se refieren sus fans a Bruce Springsteen, en la película ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’, que se estrenará el 24 de octubre de este año.

White utilizó su propia voz, insistieron en la presentación, en esta película que se centra en una etapa clave de la vida del cantante en la que se encontraba componiendo su álbum ‘Nebraska’ en 1982, «un disco acústico crudo y evocador, poblado por almas perdidas que buscan una razón para creer», según un comunicado de 20th Century Fox.

Para un público más infantil, ‘Zootopia 2’ reunirá a los personajes de la primera entrega en una nueva aventura, donde conocerán a otros nuevos animales como una misteriosa víbora, con la voz de Ke Huy Quan (‘Everything Everywhere All at Once’).

La película, cuyo trailer verá la luz este miércoles, se estrenará en cines en EEUU el 26 de noviembre, coincidiendo con las vacaciones de otoño y las festividades del Día de Acción de Gracias.

Los próximos blockbusters: ‘Avatar’, ‘Predator’ y ‘Tron’

Los blockbusters no faltaron en la programación para este otoño y es que ‘Tron’ vuelve a la gran pantalla una vez más con ‘Tron: Ares’, disponible el 10 de octubre, como experiencia sensorial con Jared Leto al frente de la trama, como enviado del mundo digital al mundo real en una peligrosa misión.

Se trata de la continuación de la película de 1982 ‘Tron’ y de su secuela de 2010, ‘Tron: Legacy’, en una historia basada en el legado del diseño, la tecnología y la narrativa de vanguardia.

Por su parte, ‘Predator Badlands’, en cines el 7 de noviembre, seguirá de cerca a Predator como protagonista de esta historia, en la que la narrativa se da la vuelta y es este el que se convierte en presa.

La guinda del pastel de la presentación fue ‘Avatar: Fire and Ash’, en esta nueva entrega de la saga, conocida por su estética y gráficos 3D, en la que los personajes originales conocerán a otros procedentes de dos nuevos clanes.

La película contará con nuevas incorporaciones como la actriz Oona Chaplin en el planeta Pandora, de la mano del director James Cameron. El trailer ya está disponible al público desde este fin de semana, mientras que la cinta se estrenará el próximo 19 de diciembre. EFE