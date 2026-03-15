Disminuye 0.82 % la tarifa energética en Roatán y Santos Guardiola

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó este domingo de una reducción de 0.82 % de la tarifa de energía en los municipios de Roatán y José Santos Guardiola.

Este nuevo ajuste abarca los meses de marzo, abril y mayo, y será vigente cuando se publique en el diario oficial La Gaceta.

En Roatán y Santos Guardiola, la empresa Roatán Electric Company (Reco) es la encargada de proveer energía en la isla.

A nivel residencial igual a los 150 kilovatios, el cargo fijo por energía para marzo es de 25.8751 lempiras y 5.6779 por cargo por potencia.

Mientras que a nivel residencial superando los 150 kilovatios, 37.9069 lempiras por cargo fijo y 8.318 por cargo de energía. AG