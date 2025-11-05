spot_imgspot_img
Diseño legal no permite interpretación de resoluciones del TJE, alerta analista

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El analista político, Luis León, alertó hoy que el diseño legal no permite interpretaciones de resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Sin embargo, en la actualidad el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha discutido la resolución del caso de Jorge Cálix, contextualizó.

Ese caso deja un mal presente para el futuro ya que no se sabe si se sabe si las resoluciones serán acatadas o deliberadas.

“Deja un mal precedente, porque ahora pone en riesgo las resoluciones del TJE”, expresó el analista político, quien también aspira a diputado por el Pinu-SD.

El problema será en el futuro ya que no se respetarán las facultades de cada organismo electoral, lamentó.

Aunque exista una decisión correcta del CNE sobre una resolución del TJE el precedente es negativo, zanjó. PD

