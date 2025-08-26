Discursos de odio y nulas propuestas caracteriza campañas políticas en Honduras: Jorge Yllescas

Tegucigalpa – El analista político Jorge Yllescas afirmó que, a diferencia de los países nórdicos y europeos donde el voto suele estar vinculado a programas y propuestas, en América Latina -y particularmente en Honduras- el elector se inclina por los discursos y la figura del candidato.

No obstante, la actual campaña política se caracteriza por discurso de odio y nulas propuestas, reflexionó.

Apuntó que la población que quiere propuestas es la que se abstiene de ejercer el voto.

Sin embargo, hay varios motivos por los que una persona se puede abstener, agregó.

En Honduras este sector, es decir el que se abstiene, sigue siendo mínimo, pero también decisivo, razonó.

Acotó que los estrategas políticos en Honduras deben investigar qué quiere el votante.

De momento las campañas políticas en Honduras siguen estando llenas de discursos de odio y con nulas propuestas. (RO)