Discurso de combate al narcotráfico se debilita con señalamientos de EEUU: Joaquín Mejía

Tegucigalpa – El abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, señaló que tras señalamientos de Pamela Bondi, fiscal federal estadounidense, sobre Honduras, el discurso de combate al narcotráfico se debilita.

«No ha sido suficiente con creer o pensar de manera inocente que con la captura y enjuiciamiento en Estados Unidos de las cabezas de estas organizaciones criminales se ha terminado o resuelto el problema en el país, cuando esas estructuras siguen vivas», indicó.

Agregó que estas estructuras no solo están infiltradas en el Estado sino también en la sociedad hondureña.

Sostuvo que los diferentes narcovideos que se han visto han reflejado que el narcotráfico ha penetrado profundamente en el país.

Apuntó que la población sigue esperando las investigaciones del Ministerio Público. IR