Dirigentes de Libre denuncian que la diputada Isis Cuellar les quiere quitar las credenciales

Tegucigalpa – Un grupo de dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, realizan este miércoles una protesta frente a Casa Presidencial en la capital hondureña.

Los dirigentes de Libre bloquearon el paso vehicular en ambos carriles en la calle que procede del bulevar Juan Pablo II hacia Casa Presidencial.

Un manifestante comentó que quiere reunirse con el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, para expresarle que tiene problemas internos en Copán.

Denunció que la diputada Isis Cuellar les quiere quitar las credenciales para entregárselas al Partido Liberal mediante negociaciones.

“Tenemos problemas con las credenciales, la diputada Isis Cuellar está queriendo quitarnoslas y las está negociando con el Partido Liberal, además, en el tribunal local electoral hay dos representantes que no son de Libre”, declaró.

Recordó que en el pasado vino a Casa Presidenciales, pero que las autoridades les dejaron mal porque solo les resolvió uno de cinco puntos. AG