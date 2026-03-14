Dirigente pide al gobierno revisar tarifa de transporte ante incrementos en los combustibles

Tegucigalpa – El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, propuso al gobierno revisar la tarifa de este rubro tras los fuertes incrementos consecutivos en el precio de los combustibles.

Recordó que la última revisión a la tarifa del transporte urbano, interurbano y de carga fue hace tres años, y que ha pasado mucho tiempo en la que se han incrementado los costos.

“Hemos absorbido todos los incrementos desde los repuestos hasta la tasa bancaria que aumentó”, manifestó el dirigente.

Cálix sugirió a las autoridades que la revisión a la tarifa de transporte se haga pronto y no esperar a que empeore el precio de los combustibles por el conflicto en el Medio Oriente.

Indicó que antes del conflicto en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, el diésel estaba sufriendo incrementos graduales, pero que, con la guerra la situación empeorará.

Comentó que la próxima semana habrá fuertes incrementos en el diésel y que los transportistas están dejando las ganancias en las gasolineras y en las casas de repuestos.

El dirigente reclamó que se focalice los subsidios y que se debe aplicar directa y únicamente al diésel porque la mayoría de los equipos pesados utilizan este combustible.

“Si usted controla los incrementos del diésel puede dar una estabilización a la canasta básica de alimentos y al transporte para que los aumentos no sean más fuertes”, analizó. AG