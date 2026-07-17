Dirigente magisterial rechaza informe de ASJ y asegura que se cumplirán los 200 días de clases

Tegucigalpa – El dirigente magisterial Roberto Trochez rechazó el informe presentado por el asesor de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Marlon Escoto, quien advirtió que durante la primera mitad del año escolar 2026 se han perdido alrededor de nueve días de clases.

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Trochez aseguró que el magisterio ha mantenido las aulas abiertas durante el presente año y sostuvo que las únicas interrupciones atribuibles al gremio corresponden a dos jornadas de protesta.

“El magisterio ha estado en las aulas de clase y sigue estando. El informe que presenta el señor Marlon Escoto carece de validez en cuanto al magisterio se refiere”, afirmó.

El dirigente señaló que los cierres registrados en algunos centros educativos responden a otros factores, como el despido de personal administrativo, y no a acciones convocadas por los docentes.

Respecto a las observaciones de la ASJ sobre las suspensiones por talleres y capacitaciones, Trochez defendió que estos procesos son necesarios para fortalecer la calidad educativa.

Para concluir, reiteró que el gremio mantiene el compromiso de completar los 200 días de clases establecidos en el calendario escolar. AD