Dirigente magisterial denuncia plazas irregulares y exige eliminar asistencias técnicas 

El Progreso – La dirigente magisterial Julia Yanes denunció presuntas irregularidades en el sistema educativo nacional y pidió la eliminación de las llamadas asistencias técnicas, al asegurar que representan un uso indebido de recursos públicos.

Yanes afirmó que el Decreto 62-2026 establece la obligatoriedad de cancelar estas figuras administrativas, a las que calificó como ilegales dentro del sistema educativo.

La dirigente aseguró que estas estructuras generan un impacto económico significativo debido a presuntos casos de plazas mal asignadas, incluyendo docentes que no se presentan a sus centros educativos pero continúan recibiendo salario.

“En este país empobrecido no puede estar una fuga de cinco mil millones de lempiras de gente que no trabaja”, manifestó, al señalar además que existen estructuras fusionadas que habrían afectado la asignación de plazas docentes.

“La ministra tiene que resolver los problemas del país y ese es un problema del país”, agregó, al cuestionar la falta de acciones por parte de la Secretaría de Educación.

Yanes también se refirió a las plazas dejadas por docentes jubilados, alegando que muchas aún no han sido sustituidas de forma permanente.

La profesora advirtió que vigilarán la conformación de las juntas de selección docente para garantizar transparencia en los nombramientos. AD