Dirigente liberal reclama que el CNE crea incertidumbre por falta de claridad

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada considera que muchas incertidumbres han sido creadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por su falta de claridad.

Moncada mencionó para el caso que los consejeros anunciaron el despido de dos personas por la inclusión de Jorge Cálix en la papeleta electoral de diputados por el departamento de Olancho.

La consejera presidenta Ana Paola Hall dijo que la separación de los dos ahora exempleados se da tras los resultados de la investigación para esclarecer la publicación indebida de la papeleta preliminar realizada el sábado 27 de septiembre.

Sin embargo, el dirigente liberal señala que en la conferencia de prensa, el CNE no detalló quiénes son estas personas.

“Esto crea una incertidumbre quizás, innecesaria”, reclamó al agregar que los consejeros debieron dar detalles de la solicitud de Cálix, si la aceptaban, la denegaron o qué acciones le quedan al expresidenciable. VC