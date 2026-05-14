Dirigente liberal querella a Nasralla por difamación, calumnia e injuria

Tegucigalpa – La dirigente liberal Julia Talbott interpuso este jueves una querella en la secretaria del Tribunal de Sentencia en contra del expresidenciable Salvador Nasralla.

Talbott querelló a Nasralla por la comisión de delitos de difamación, calumnia e injuria.

Talbott manifestó que Nasralla y su equipo han manifestado que ella es amante del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y exige que lo demuestre en la CSJ.

“Vine a los juzgados a demostrar lo que él y su equipo han estado señalando durante todo este tiempo”, dijo Talbott a periodistas que cubren la fuente judicial.

Indicó que el personal de la secretaría del Tribunal de Sentencia recibió el documento y que le daría trámite legal para ir a una audiencia.

Talbott exigió que se acelere el proceso y se le pueda dar trámite para que las mujeres no sigan siendo víctimas de hombres misóginos.

Afirmó que ella posee en su poder pruebas las publicaciones y comentarios en los perfiles públicos en las redes sociales.

Citó que incluso las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, también ha sido objetos de los ataques misóginos de Nasralla.

La dirigente liberal exclamó que no aceptará una disculpa de Nasralla porque ha demostrado que se contradice públicamente después de las primeras declaraciones y quiere que el expresidenciable demuestre sus aseveraciones. AG