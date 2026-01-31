Dirigente liberal llama a estar a la altura de la responsabilidad que el pueblo le dio al PL en elecciones

Tegucigalpa – El dirigente liberal Octavio Pineda recordó a sus compañeros que la institución está por encima de todas las cosas, ya que es permanente y sus integrantes son pasajeros.

“Al Partido Liberal el pueblo hondureño le dio el 40 % del voto, nos dio una gran responsabilidad, tenemos que estar a la altura de esta responsabilidad y eso que se está viendo en los medios no es ni adecuado, no resuelve nada y además deja una mala imagen ante el pueblo hondureño”, reflexionó.

Para Pineda, en vez de estar perdiendo tiempo en peleas en las redes sociales, el PL debe estar unido, “los trapos sucios se lavan en casa”, señaló.

(Leer) Iroshka Elvir acusa de traidor a Jorge Cálix y denuncia que fue él quien negoció con el PN

En las últimas horas, los líderes liberales Iroskha Elvir y Jorge Cálix han cruzado acusaciones sobre las negociaciones con el Partido Nacional para conformar la junta directiva del Congreso Nacional.

(Leer) Jorge Cálix revela que Iroshka Elvir fue quien negoció y recogió las firmas para que Zambrano fuera presidente del CN

En tal sentido, el dirigente liberal dijo que por muchas diferencias que se tengan en el tema político, si sus militantes quieren que el Partido Liberal vuelva a ser opción de gobierno en las próximas elecciones, “así como vamos, no vamos bien”, dijo al invitar a la unión y búsqueda común. VC