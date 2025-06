Dirigente garífuna denuncia persecución y criminalización hacia OFRANEH por parte del Estado

Hoy he sido citada de nuevo ante los juzgados. El Estado es responsable por esta persecusión y criminalización hacia la OFRANEH, al no cumplir las sentencias de la Corte IDH (Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan). Las sentencias son claras, No Repetición de hechos, Basta Ya pic.twitter.com/h9K8udrNlK