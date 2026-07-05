Dirigente defiende Ley de Agroindustriales y que beneficia al campesino organizado

Tegucigalpa – El dirigente campesino Darwin Cálix defendió que la Ley de Protección Agroindustriales no afecta a los campesinos organizados y protege a las propiedades de las invasiones de tierras.

“La ley tampoco viene afectar pueblos garífunas ni quitarla la tierra a nadie, simplemente viene a poner orden”, dijo Cálix.

Indicó que el gobierno anterior heredó al actual la problemática de las invasiones de tierras.

Esclareció que sl sector campesino organizado tiene claro cuál es la única metodología que tiene que acceder para la tierra que es que el Instituto Nacional Agrario (INA) compre terreno y la adjudique con fines de reforma agraria.

Cálix enfatizó que la Ley de Protección Agroindustriales no afecta al campesino que no es invasor, tiene claro sus objetivos y que no se mete a propiedades en producción.

Sugirió al INA hacer un inventario donde se identifique al campesino que va detrás de un pedazo de tierra para producción, y a sus hijos que buscan terreno para construir su vivienda. AG