Dirigente de transporte exige al CNE que cumpla con deuda por servicios en primarias y advierte de toma de carreteras

Tegucigalpa – El dirigente de transporte de carga, Óscar Aguilera, advirtió que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no paga la deuda pendiente por los servicios prestados en las elecciones primarias de marzo de 2025, el gremio tomará acciones de tomas de carreteras.

Comentó que se cumplirá 15 meses cuando transportistas de carga prestaron servicio para las elecciones primarias el 9 de marzo del 2025.

Aguilera indicó que no ha recibido ninguna respuesta oficial del CNE sobre la deuda de casi 37 millones de lempiras por los servicios prestados por los transportistas en las elecciones primarias del 2025.

Dijo que a través de abogados han presentado infinidad de escritos al CNE, pero que no han recibido ninguna respuesta.

“Esperaríamos que esta semana podríamos recibir una respuesta favorable, que se nos pueda realizar el pago, de lo contrario, tomaremos acciones fuertes”, advirtió.

Añadió que las acciones que realizarían es la toma de las principales carreteras y puertos, afirmando que ha hablado con algunos compañeros de transporte de carga de la zona norte, y que están dispuestos a acompañarlos.

El dirigente dijo que siente que no hay intención del CNE en cumplir con la deuda pendiente, y llamó a sus consejeros para que hagan efectivo el pago, señalando que “ya no hay peros que valgan”. AG