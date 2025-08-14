Dirigente de transporte denuncia decomiso de unidades tras apoyo a marcha de las iglesias

Tegucigalpa – El dirigente del transporte urbano Wilmer Cálix denunció este jueves el decomiso de unidades insinuando que es por apoyar la caminata por la paz de las iglesias Católica y Evangélica de Honduras.

Comentó que en este día hay operativos por parte del personal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la capital hondureña dirigidas al transporte público.

“Sentimos que esta es una medida para que no haya apoyo a la Iglesia Católica y Evangélica de Honduras”, dijo a periodistas.

Manifestó que el compromiso de algunos empresarios del transporte es con Dios y no con un pastor evangélico o sacerdote señalando que les ha sustentado el negocio ante el reto de la extorsión.

Cálix recordó que cuando los transportistas hicieron una manifestación pública, en los tres días posteriores, los conductores sufrieron de esquelas.

Sostuvo que el compromiso es con Dios y que el país puede cambiar por medio de la oración.

Pidió a la clase política y al gobierno que se una al camino del cambio para que Honduras sea mejor y que no es necesario estar confrontando a los hondureños.

Cabe recordar que Cálix confirmó que algunos empresarios del transporte podrían a disposición 100 unidades en la capital hondureña para apoyar en la movilización de la marcha de las iglesias el sábado 16 de agosto.

El dirigente avizoró que las unidades de transporte decomisadas serán retenidas entre tres o cuatro días como una forma de amenazar a los propietarios para que no los ponga a disposición de las iglesias.

Descartó que el apoyo a las iglesias no son por razones políticas y que no tienen nada en contra del gobierno. AG