Dirigente de Libre pidió no minimizar la caminata de oración

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Lenin Portillo pidió “no minimizar la Caminata por la oración”, la jornada por la paz y la democracia que unió a católicos y evangélicos este fin de semana a nivel nacional.

“En esos datos estadísticos que maneja el señor ministro Gustavo Sánchez, de qué manera forma él computarizó la cantidad de personas que estuvieron, tanto en Francisco Morazán, en San Pedro Sula y en distintos departamentos como Choluteca y Comayagua”, indicó.

En estos sitios, el ministro Sánchez estimó 15 mil asistentes en Tegucigalpa, 10 mil en San Pedro Sula, 2 mil en Choluteca y 2 mil 700 en Comayagua, cantidades que han sido cuestionadas no solo por analistas, también por los mismos funcionarios, como su viceministra Julissa Villanueva.

Portillo dijo que en la actividad vio algunas pancartas y la participación de dirigentes políticos, lo que consideró que hizo que se manchara la caminata. VC