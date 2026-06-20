Dirigente de las Mipymes exhorta a los diputados a posponer receso y aprobar reformas energéticas

Tegucigalpa – El representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, pidió a los diputados del Congreso Nacional que posponga el período de vacaciones para aprobar las reformas al sector eléctrico.

“Los diputados deben hacer un mayor esfuerzo en el tema de energía eléctrica y posponer cualquier pausa que tengan en sus labores y darle la prioridad que requiere como país”, dijo Rodríguez.

Comentó que los racionamientos en la actualidad suceden con más frecuencia y son más prolongados.

En ese sentido, admitió que esta situación le está generando mayor preocupación porque daña los equipos, están sin horas de trabajar, no hay suficientes ganancias en los pequeños negocios y hay compromisos financieros que deben cumplirse.

Rodríguez señaló que la ciudad de San Pedro Sula se encuentra gozando de la Feria Juniana, y que es una buena época para las Mipymes de generar ganancias, pero que es difícil cuando no hay energía.

Estimó que las pérdidas diarias en el Valle de Sula por los constantes apagones serían de 100 millones al mes para las Mipymes.

El dirigente de las Mipymes indicó que los industriales y servicios tienen dependencia de instalaciones y equipos que requieren de energía eléctrica.

Consideró importante que el gobierno implemente las reformas para recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero que el Congreso Nacional debe aprobarlo primero.

Afirmó que las Mipymes están a la disposición de ayudar en las decisiones del gobierno que sean transparentes, recuperación de la ENEE y de beneficio a la población hondureña.

Finalmente, advirtió que de no recuperarse la ENEE, persistirá el atraso del desarrollo empresarial y la falta de generación de empleo. AG