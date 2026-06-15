Dirigente de CCIC respalda reformas energéticas y afirma que podrían atraer inversiones por hasta $ 7 mil millones

Tegucigalpa – El dirigente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Menotti Maradiaga, manifestó su respaldo a las reformas a la Ley del Sector Eléctrico que actualmente se socializan en el país, al considerar que son necesarias para fortalecer la competitividad de Honduras y atraer nuevas inversiones.

Maradiaga señaló que el sector privado ve de manera positiva las reformas propuestas, siempre y cuando estas no conviertan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una institución con problemas similares a los que enfrenta Hondutel.

“El país necesita más energía para impulsar el desarrollo. La energía más cara es la que no existe, y actualmente Honduras enfrenta una necesidad creciente de generación eléctrica para atender la demanda y atraer inversiones nacionales y extranjeras”, expresó.

El representante empresarial indicó que muchas de las grandes inversiones interesadas en instalarse en Honduras deben contemplar incluso sus propios parques energéticos para garantizar el suministro necesario para sus operaciones. Asimismo, destacó que el país debe alcanzar niveles de competitividad similares a los de naciones vecinas como Guatemala y El Salvador.

Maradiaga sostuvo que las reformas deben contribuir a reducir los costos de la energía para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), además de generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la creación de empleo.

No obstante, enfatizó que el proceso debe desarrollarse con absoluta transparencia y sin politización. “Entre más transparente sea la socialización, mejor será para disipar cualquier percepción de que se busca privatizar la ENEE”, afirmó.

También hizo un llamado a que el diálogo incluya a todos los sectores involucrados y no únicamente a determinados grupos económicos, resaltando la importancia de generar confianza y seguridad jurídica para atraer financiamiento internacional.

Según Maradiaga, la banca mundial mantiene interés en respaldar proyectos energéticos en Honduras, con posibilidades de inversión que podrían alcanzar hasta los 7 mil millones de dólares, siempre que existan reglas claras y transparencia en el proceso.

Finalmente, subrayó la necesidad de realizar inversiones en generación, transmisión y distribución de energía, al tiempo que pidió que las reformas sean puntuales y contribuyan a la recuperación financiera de la ENEE, institución que, según señaló, ha representado uno de los principales problemas económicos para el país durante los últimos años. LB