Dirigencia magisterial y Gobierno acuerdan instalar mesa de diálogo para abordar demandas del sector

Tegucigalpa- Representantes de la dirigencia magisterial informaron que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para instalar una mesa de diálogo orientada a buscar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrenta el sector educativo en el país.

Los dirigentes señalaron que las autoridades gubernamentales los reconocieron como los principales interlocutores y negociadores en los temas relacionados con el magisterio hondureño, lo que consideran un paso importante para avanzar en las conversaciones.

Asimismo, indicaron que sostuvieron una breve conversación con el presidente Nasry Asfura, durante la cual se abordó la necesidad de abrir espacios de negociación que permitan alcanzar acuerdos en beneficio de los docentes.

Como resultado de este acercamiento, ambas partes acordaron celebrar una primera reunión formal el próximo viernes, encuentro en el que se espera comenzar a discutir los principales puntos de conflicto y las posibles alternativas de solución.

La dirigencia magisterial manifestó que entre los temas prioritarios se encuentran las demandas planteadas por los docentes, las cuales han generado movilizaciones y acciones de presión en distintos puntos del país.

No obstante, los representantes del gremio aclararon que la información obtenida durante las conversaciones será trasladada a las bases magisteriales para que sean ellas quienes analicen los alcances del acuerdo y determinen los pasos a seguir.

En ese sentido, explicaron que las decisiones futuras dependerán de la valoración que realicen los docentes sobre los compromisos asumidos por el Gobierno y los resultados que surjan de la mesa de diálogo. IR