Dirigencia magisterial dice que Daniel Sponda “salió por la puerta de atrás”, pero que fue un bastión para la educación

Tegucigalpa – Marco Tulio Fúnez, dirigente magisterial dijo hoy que el exministro de Educación, Daniel Sponda “salió por la puerta de atrás” del gobierno, pero que fue un bastión para la educación.

Señaló que Sponda salió por no presentar un comportamiento leal al partido Libertad y Refundación (Libre), tercera fuerza política en el país.

Sponda fue destituido tras felicitar a su esposa por triunfo en el Partido Liberal.

Horas antes, el exfuncionario había reconocido la derrota del Partido Libertad y Refundación.

Hoy su salida es una “sorpresa” para el magisterio, pero conoce que fue una situación política, dijo el dirigente magisterial.

Ahora, exhortó a pensar en la educación de Honduras y continuar con algunos cambios que ya se implementaron en la maya curricular del país. (RO)