Dirigencia magisterial denuncia falta de respuesta sobre reajuste salarial de parte de Educación

Tegucigalpa – El dirigente magisterial Alejandro Solano denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades sobre el pago pendiente al sector docente, situación que mantiene incertidumbre entre miles de maestros del país.

Solano explicó que, según información obtenida por la dirigencia magisterial, los trámites relacionados con los pagos fueron devueltos desde la Secretaría de Finanzas debido a la falta de un dictamen, lo que habría provocado retrasos en el proceso administrativo.

“El magisterio no sabe si le van a pagar o no”, expresó el dirigente, al tiempo que cuestionó la falta de comunicación oficial por parte de los funcionarios encargados del tema.

Criticó el manejo de las relaciones públicas de la institución, señalando que las autoridades no están informando adecuadamente sobre lo que ocurre con los pagos y las razones del atraso, generando mayor preocupación entre los docentes.

El representante magisterial indicó que actualmente los dirigentes se encuentran investigando qué está ocurriendo realmente con los fondos, ya que existe incertidumbre sobre si el problema responde a falta de dinero o a decisiones relacionadas con el impacto que podría tener el pago en el décimo cuarto mes de salario.

Solano aseguró que hasta el momento no han recibido respuestas concretas de las autoridades, por lo que el gremio magisterial continúa a la espera de una explicación oficial y una solución inmediata a la problemática.

Ministra pide paciencia

Por su parte, la ministra de Educación, Arely Argueta, avisó que los ajustes salariales se brindarán eventualmente, pero solicita al gremio magisterial paciencia mientras esclarecen las cuentas.

Según indicó, el sistema educativo enfrenta compromisos financieros heredados y que el Gobierno ha priorizado el pago de planillas atrasadas.

“Las arcas del Estado han quedado bastante golpeadas, sin embargo se están haciendo esfuerzos desde la Casa de Gobierno para que podamos cumplir con todas las deudas que hemos tenido”, manifestó. IR