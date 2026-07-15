Dirigencia magisterial advierte de protestas si continúan despidos en Educación

Tegucigalpa – El presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Yuri Hernández, advirtió de protestas si continúan los despidos en la Secretaría de Educación.

El dirigente magisterial dijo que es el momento de establecer un pacto por la educación y no destituir a más personal docente.

La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, denunció que durante el proceso de revisión administrativa se detectó la existencia de personal supernumerario, así como odontólogos, médicos y otros empleados desempeñando funciones dentro del sistema público, una situación que calificó como insostenible para las finanzas del Estado.

No obstante, la dirigencia del magisterio ha advertido que se está despidiendo al personal docente.

En ese sentido, exigieron diálogo y cesar estas separaciones para no afectar los procesos educativos de niños y jóvenes de Honduras.

“Primero vamos a agotar el diálogo, caso contrario nos veremos en la obligación de protestar en las calles”, dijo el dirigente magisterial.

Insistió que las autoridades deben convocar al diálogo y cesar los despidos para evitar esos escenarios de protestas.

De su parte, la ministra de Educación ha asegurado en reiteradas ocasiones que se analizará cada caso de manera individual, aunque reiteró que muchas de las desvinculaciones corresponden a nombramientos recientes realizados en los últimos meses de 2025. (RO)