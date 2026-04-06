Dirigencia del transporte urbano pide revisión de actual tarifa “ya que combustible continuará a la alza”

Tegucigalpa – La dirigencia del transporte urbano solicitó este lunes hacer una revisión a la actual tarifa “ya que el combustible continuará a la alza”.

Así lo expresó este lunes el dirigente del transporte urbano en la capital, Wilmer Cálix, quien dijo que desde hace cuatro años no se revisa la actual tarifa.

Indicó que en promedio cada unidad del transporte urbano está pagando 500 lempiras más cada vez que acude a una gasolinera de lo que hacía hace tan solo unas semanas atrás.

“No podemos operar con pérdidas”, expresó al tiempo que informó que existe una mesa de diálogo con el gobierno.

Sin embargo, consideró que este es un tema urgente, por lo que pidió a las autoridades correspondientes tomar las medidas necesarias.

“En Honduras solo hay dos cosas que no han aumentado en los últimos años, el salario mínimo y la tarifa del transporte”, ironizó.

El sector transporte vive reprimido al igual que el pueblo hondureño, ya que al igual que el salario mínimo cuando se hace un ajuste no se hace acorde a la realidad sino por una simple negociación.

Insistió que las actuales tarifas por el servicio de transporte urbano deben ajustarse de forma inmediata ya que no pueden trabajar con pérdidas. (RO)