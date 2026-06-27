Dirigencia del transporte “dispuesta” a reducir valor del pasaje si galón de combustible baja hasta 75 lempiras

Tegucigalpa – La dirigencia del transporte urbano en la capital hondureña está “dispuesta” a reducir el valor del pasaje si el galón del combustible baja hasta los 75 lempiras.

Así lo dijo hoy el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, quien refirió que en promedio en las últimas semanas se registra una rebaja de 11 lempiras en el galón de combustible.

Sin embargo, consideró que no es suficiente para hablar de una rebaja al precio del pasaje al transporte urbano.

Recordó que el Gobierno hondureño otorgó un alivio vía bono para paliar la crisis por aumento del precio del combustible.

Sin embargo, este bono no ha sido pagado, denunció al tiempo que dijo que el sector transporte enfrenta dificultades para operar.

Detalló que la tarifa real del transporte urbano llegó a 24 lempiras con 40 centavos, sin embargo con un subsidio de siete lempiras se estableció en 20 lempiras.

En vista que no se cumple con el bono anunciado por el Gobierno “nosotros solicitamos se cobre la tarifa real”, dijo el dirigente del transporte.

Este viernes, la Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios en los combustibles que entrará en vigor el 29 de junio de 2026, reflejando rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un precio de L132.30, con una disminución de L2.92, mientras que la regular baja L2.68, situándose en L122.35.

Pese a varias semanas de rebajas en los precios, estos no se traducen en reducción de costos en la adquisición de la canasta básica o en el pago de servicios como el transporte urbano. (RO)