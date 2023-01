Dirigencia de transporte de carga pide a COVI primero cumplir contrato para hablar de ajuste a peaje

Tegucigalpa – La dirigencia del transporte de carga pidió este lunes a las autoridades de la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) que primero cumpla con el contrato establecido antes de hablar de un ajuste al peaje como sucedió el domingo, acción que fue puesta en pausa luego que la presidenta Xiomara Castro ordenar frenar cualquier ajuste a la actual tarifa.

Así lo expresó Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga pesada, quien denunció que la concesionaria no ha cumplido con su parte del contrato.

COVI “no ha cumplido con el contrato como se debe” en el tema de instalación de básculas y áreas de descanso sobre la CA-5, entre otros aspectos, denunció.

En el aumento que hubo ayer el carro pequeño experimentó sólo un lempira, pero a nosotros fue de 7 lempiras con 80 centavos por cada eje, reprochó.

No obstante las casetas de peaje dejaron de cobrar el ajuste a partir de la medianoche del mismo domingo, es decir el cobro de un ajuste solo duró algunas horas.

Sin embargo no se trata de un tema cerrado, al contrario se revive el debate ya que la presidenta Xiomara durante su campaña prometió que no se cobraría más peaje, promesa que no ha logrado cumplir.

Para Menéndez la concesionaria ha sido “irresponsable” y “no merece un ajuste”, por lo que reiteró que primero se debe cumplir el contrato de parte de COVI.

Entre las exigencias de este rubro destacan la instalación de básculas y de zonas de descanso en toda la carretera administrada por COVI. (RO)