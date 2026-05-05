Dirigencia de transporte de carga acordó un aumento de 22 centavos de dólar, pero aseguran no es lo que corresponde

Tegucigalpa – El dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, informó hoy que acordaron con las autoridades hondureñas un aumento de 22 centavos de dólar (5.85 lempiras) por kilómetros recorridos, pero no es lo que corresponde a la realidad.

Esos 22 centavos solo son para paliar el aumento a los precios de los combustibles, refirió.

En ese sentido, dijo que continuarán en diálogo con las autoridades ya que exigen una verdadera revisión a la tarifa por el servicio que prestan.

Si no hay nuevos acuerdos el transporte de carga se va a paro nacional y paralizar el país, amenazó el también exdiputado.

Menéndez insistió que lo aprobado por las autoridades hondureñas solo corresponde a un ajuste por el alto costo de los combustibles.

Ahora se pide revisar la tarifa la cual no se revisa desde el año 2015, reprochó.

Adicionalmente dijo que exigen revisar la cantidad de libras a transportar, actualmente realizan viajes de la capital a la ciudad de San Pedro Sula con 50 mil libras, pero los empresarios quieren que se viaje con 80 mil de producto por viaje, expuso. (RO)