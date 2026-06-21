Dirigencia comunista cubana apuesta al capitalismo para mantenerse en el poder

Tegucigalpa/La Habana – Tras meses de presiones de los ciudadanos y de la Casa Blanca de Trump, la élite política de la isla finalmente optó por adoptar duras medidas económicas de corte de libre mercado y con ello prolongar el régimen comunista apostando finalmente por una salida de capitalismo de Estado.

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció el paquete de medidas de corte capitalista ante el parlamento, cuyos integrantes aplaudieron las medidas aprobadas como suele ocurrir en el estamento cubano.

Entre las principales medidas se encuentra la privatización de la banca y la apertura del sector financiero a inversionistas extranjeros, las operaciones de empresarios en el sector energético, especialmente la importación y distribución de combustibles, el turismo, el comercio detallista y otras.

Otra medida que rompe con el esquema de la economía controlada es que las micros, pequeñas y medianas empresas podrán tener en su nómina hasta 100 trabajadores y una persona podrá ser propietaria de varias empresas, con lo que da el tiro de disparo para la salida de la competencia capitalista en la todavía isla comunista.

Todas las medidas, que durante décadas fueron rechazadas y combatidas por el régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC), se asumen ahora cuando la isla se encuentra en una crisis profunda, con apagones extendidos de más de 12 horas diarias, con una extendida hambruna por la falta de producción de alimentos y con un aparato industrial envejecido y arruinado.

Pero la quimera del socialismo todavía está presente en una dirigencia que debe aceptar la realidad, pero que se niega a reconocer los cambios. El primer ministro Marrero dijo a los diputados “queremos reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”.

El proyecto presentado por Marrero era respaldado por los máximos dirigentes cubanos.

Un mensaje en la cuenta de X del Partido Comunista Cubano daba cuenta de la presencia del presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel y por la vía virtual el líder de facto del país Raúl Castro, el jefe de la familia gobernante que por 67 años ha dirigido los destinos de la isla.

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y su hijo Alejandro Castro son acusados por el Departamento de Justicia de EEUU del asesinado de un grupo de aviadores.

Castro y su hijo Alejandro se encuentran bajo la mirada de Washington que ha tomado medidas contra ellos, como una forma de presionar a la familia gobernante a que adopte los cambios sugeridos por la Casa Blanca.

A Raúl Castro lo acusaron en un tribunal de Miami por asesinato de un grupo de aviadores en un hecho ocurrido el siglo pasado.

(LEER): EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

También fueron objeto de sanciones otros integrantes del régimen cubano, entre ellos Alejandro Castro, hijo de Raúl.

Raúl Castro y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como «El Cangrejo».

Pero Estados Unidos mantiene a su nieto y jefe de escoltas Raúl Rodríguez Castro fuera de las sanciones, ya que es con el que mantiene las negociaciones para lograr abrir la economía y el gobierno cubano.

Rodríguez Castro es el nieto preferido de Raúl Castro y su jefe de escoltas de seguridad, perfilándose como el sucesor de la dinastía comunista cubana.

Oligarquía militar

Cuba se ha transformado en lo que los expertos han denominado una oligarquía militar financiera, ya que la misma es administrada por el holding del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un complejo adscrito a las Fuerzas Armadas y fuera del control del gobierno y del propio PCC.

GAESA fue una creación de las Fuerzas Armadas, cuando las mismas estaban dirigidas por Raúl Castro y cuando su ya desaparecido hermano Fidel todavía estaba al mando del país.

GAESA es señalada de controlar las principales actividades económicas como el turismo, es dueña de los principales hoteles, las divisas por medio de bancos y casas de cambio, telecomunicaciones, el petróleo y combustibles, entre otros.

El ex yerno de Raúl y padre del nieto, Guillermo Rodríguez, estaba al frente de GAESA, pero falleció hace unos años. Ahora está al frente del holding empresarial una amiga de Raúl Rodríguez Castro, de manera que el complejo sigue bajo el férreo control de la familia dinástica.

La calle continúa escéptica

Las medidas largamente esperadas por décadas por los cubanos fueron recibidas con escepticismo por la población, acostumbrada a campañas pasadas donde se ofrecía apertura económica y después la dirigencia daba marcha atrás.

Igualmente, académicos y ciertos sectores de la población critican en las redes porque se asumen hoy medidas que años atrás fueron rechazadas y atacadas por la dirigencia comunista y solo se asumen y se anuncian ahora cuando el régimen se encuentra deslegitimado internamente y presionado desde el exterior.

Muchos señalan que es otra estrategia de la oligarquía militar financiera y la dirigencia comunista para aferrarse al poder. (PD).