Dirigencia campesina recomienda no iniciar siembras por extensión de canícula

Tegucigalpa – Darwin Cálix, miembro del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), recomendó a los pequeños productores del país no iniciar las siembras a causa de la extensión de la canícula.

Explicó que la canícula podría extenderse hasta el mes de septiembre, por lo que recomendó esperar las instrucciones de las autoridades.

Si se siembra en este momento se corre el riesgo de perder todos esos recursos, alertó.

El pasado 11 de junio, el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, declaró de forma oficial el inicio del fenómeno El Niño “Godzila” en Honduras.

No se trata de un evento cualquiera: se trata de la fase fuerte, conocida como “Niño Fuerte o Godzilla”, que ya amenaza con extender una sequía intensa por al menos un año completo.

En Honduras provocará una canícula más prolongada de lo normal y un déficit de lluvias de hasta el 40 %, afectando principalmente a las comunidades del Corredor Seco.

Los departamentos más golpeados serán Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque, además del sur de Comayagua, Intibucá y Lempira, mismo que conforman franja socioterritorial denominada Corredor Seco.

El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial favorece temperaturas más altas y reduce drásticamente las precipitaciones entre finales de junio y principios de septiembre.

Con base en lo anterior, Cálix solicitó a los pequeños productores retrasar las siembras hasta que las autoridades den las instrucciones que ya es factible iniciar con el proceso. (RO)