Honduras aprueba cuarta y quinta revisión del FMI y accederá a $250 millones

Tegucigalpa– El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta y quinta revisión del programa económico de Honduras, lo que permitirá el desembolso de 250 millones de dólares que podrían estar disponibles en el Banco Central de Honduras (BCH) a partir del 1 de julio para ser transferidos a la Secretaría de Finanzas.

– Honduras recibirá 250 millones de dólares del FMI tras superar dos nuevas revisiones.

Una fuente en Washington D.C. confirmó a Proceso Digital que la aprobación reconoce el compromiso de la administración del presidente Nasry Asfura con la implementación de las reformas estructurales contempladas en el acuerdo con el organismo financiero.

El pasado mes de mayo Honduras logró alcanzar un acuerdo técnico con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), previo a concretar la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado y el Servicio Ampliado, que hoy se concreta.

De acuerdo con la información, que recibió este medio el Gobierno logró cumplir siete metas estructurales en un período de cinco meses, un avance que permitió rescatar un programa que se encontraba en riesgo.

La fuente recordó que, aunque a finales de 2025 se había alcanzado un acuerdo técnico con el FMI, la cuarta revisión no fue sometida al Directorio debido al incumplimiento de las metas estructurales por parte de la administración anterior.

«Este Gobierno vino a rescatar un acuerdo que estaba en riesgo. Se cumplieron siete metas estructurales en cinco meses, lo que fortalece la credibilidad del país ante el Fondo Monetario Internacional», señaló la fuente.

Se detalló que en una información posterior el Gobierno brindará detalles de las metas cumplidas y el alcance de las mismas.

La aprobación de ambas revisiones representa un respaldo al programa económico hondureño y garantiza la continuidad del acuerdo con el organismo multilateral, además de fortalecer la disponibilidad de recursos para las finanzas públicas. LB