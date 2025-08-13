Directora del Radio Progreso denuncia agresión a periodista por empleado del IP

San Pedro Sula– La directora de Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, denunció a través de sus redes sociales que uno de los periodistas sufrió de agresión por parte de un empleado del Instituto de la Propiedad en ese municipio de El Progreso, en Yoro.

Se trata del periodista César Obando Flores.

Según Sánchez, quien posteo un video donde muestra que un guardia de seguridad le impidió al periodista ingresar al lugar.

El periodista llegó a recolectar denuncias de usuarios insatisfechos por el mal servicio que allí se presta, limitando su labor periodística.

Denuncio agresión física a nuestro compañero Cesar Obando Flores por un empleado del Instituto de la Propiedad (IP) en El Progreso, Yoro, quien le impidió recoger denuncias de usuarios insatisfechos por el mal servicio que allí se presta, limitando su labor periodística. pic.twitter.com/ffoXnTcEwp — Sandra Marybel Sánchez (@SandraS35748722) August 13, 2025

Los monitoreos realizados a nivel nacional por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), revelan que tres periodistas son amenazadas cada semana en Honduras.

Por su parte, el presidente del gremio, Juan Carlos Sierra en conversación con Proceso Digital dijo que los ataques contra la prensa en Honduras ya pasaron de resignación a repulsión. IR