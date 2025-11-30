Directora del CNA denuncia problemas de conexión con el biométrico en escuela Japón

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos denunció que en la escuela Japón en la capital hondureña aún no se procede a la votación porque los aparatos biométricos no tienen la señal de telefonía móvil.

Pidió a la población tener mucha paciencia y esperar con calma que se solventen estos problemas para ejercer el sufragio.

Señaló que los aparatos biométricos no tienen la señal de las telefonías de Tigo y Claro.

Igualmente, dijo que constató que algunas maletas electorales no llegaron completas y todos estos impasses serán documentados para que las medidas tomen las medidas del caso.

Calificó como “maravilloso” que pese a los problemas de conexión hay centenares de personas haciendo fila para cumplir con su deber patriótico.

Castellanos adelantó que el CNA divulgará un informe preliminar de los problemas encontrados en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en donde el ente de sociedad civil desplegó personal para constatar cómo marchas las elecciones en las primeras horas de este domingo.

Otros reportes radiales dan cuenta que el biométrico es el principal problema que reportan en las mesas electorales que aún no han abierto para los votantes. JS